США выразили беспокойство закрытием КПП на границе Абхазии с Грузией

Соединенные Штаты выразили глубокое беспокойство по поводу закрытия де-факто властями Абхазии двух пунктов пропуска на административной границе с Грузией.

“Эти шаги приведут к дальнейшему ограничению свободы передвижения и ухудшат материальное положение местных жителей“, - говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера, распространенном в понедельник.

По мнению Соединенных Штатов, такого рода меры также подтачивают доверие между народами и подрывают международные Женевские переговоры — признанный механизм обсуждения военных и гуманитарных проблем в районах конфликтов. Поэтому Соединенные Штаты призывают вновь открыть пункты пропуска с тем, чтобы дети могли посещать школы, а граждане — свободно передвигаться в ходе осуществления экономической деятельности, навещать родных и получать необходимую медицинскую помощь.

“США всемерно поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ,“ - напоминает Госдепартамент.