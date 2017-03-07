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Новости

США выразили беспокойство закрытием КПП на границе Абхазии с Грузией

Здание Госдепартамента в Вашингтоне

Здание Госдепартамента в Вашингтоне

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Соединенные Штаты выразили глубокое беспокойство по поводу закрытия де-факто властями Абхазии двух пунктов пропуска на административной границе с Грузией.

“Эти шаги приведут к дальнейшему ограничению свободы передвижения и ухудшат материальное положение местных жителей“, - говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера, распространенном в понедельник.

По мнению Соединенных Штатов, такого рода меры также подтачивают доверие между народами и подрывают международные Женевские переговоры — признанный механизм обсуждения военных и гуманитарных проблем в районах конфликтов. Поэтому Соединенные Штаты призывают вновь открыть пункты пропуска с тем, чтобы дети могли посещать школы, а граждане — свободно передвигаться в ходе осуществления экономической деятельности, навещать родных и получать необходимую медицинскую помощь.

“США всемерно поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ,“ - напоминает Госдепартамент.

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