Законопроект о единой российской нации решили переименовать из-за неготовности общества воспринять саму идею понятия, объединяющего все национальности. Об этом рассказал "Коммерсанту" руководитель рабочей группы по подготовке документа Валерий Тишков. Новое название законопроекта "Об основах государственной национальной политики". По словам Тишкова, "так спокойнее".

Против концепции единой политической нации высказались представители национальных республик. Они опасаются, что российская нация станет нацией русских. Казаки потребовали учесть в документе роль русского народа в образовании государств, а Русская православная церковь выразила беспокойство судьбой так называемого "русского мира".

Новая концепция закона будет представлена в апреле 2017 года. Там, по словам Тишкова, будут прописаны основные понятия, разграничены полномочия федеральных и местных властей, а также зафиксирована система мониторинга этноконфессиональных отношений.

Подготовить законопроект до 1 августа 2017 года поручил президент России Владимир Путин .