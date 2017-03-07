Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил, как он выразился, "истерию в официальном Вашингтоне, истерику в американских СМИ" из-за предполагаемого вмешательства России в прошлогодние президентские выборы. Песков заявил, что это вредит связям между двумя глобальными державами.

В интервью телеканалу Си-эн-эн 6 марта Песков сказал, что происходит "эмоциональный экстремизм в попытке сделать из России токсичную страну, и токсичного посла из посла России". По словам Пескова, это не соответствует национальным интересам США и России.

По его оценке, "истерика в официальном Вашингтоне, истерика в американских СМИ, наносит большой вред будущему наших двусторонних отношений". "Чем скорее мы начнем говорить, тем лучше для обеих стран", – считает пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков считает "невообразимым", что такая сильная страна, как Соединенные Штаты, опасается оказаться настолько "слабой", чтобы внешняя держава могла повлиять на ее политическую историю и правительство. Некоторые утверждают, заявил Песков, что именно это совершила Россия, взломав и предав гласности электронную почту Демократической партии США во время президентских выборов.