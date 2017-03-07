На экс-депутата из Карелии завели дело о нарушениях на пикете

На бывшего депутата из карельского города Суоярви Владимира Заваркина завели дело о нарушении порядка проведения публичных мероприятий из-за одиночного пикета. Об этом сообщает местное издание "Черника".

Заваркин и активист Александр Федотов в одно и то же время вышли на пикеты против бездействия местных властей, не ремонтирующих аварийный дом. Несмотря на то что пикетчики находились на расстоянии более 100 метров друг от друга, Заваркина вызвали в полицию. Он отказался давать показания.

В ноябре 2015 года Владимира Заваркина оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за выступления на митинге против главы Карелии Александра Худилайнена. Оно было заснято на видео, которое суд признал экстремистским, усмотрев в нем призыв к нарушению территориальной целостности России. Сам Заваркин заявил, что ни к чему не призывал, а просто высказал личное мнение.