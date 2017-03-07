Экс-главе налоговой службы Украины Насирову избрана мера пресечения

Коломенский райсуд Киева в ночь на 7 марта принял решение об аресте на два месяца подозреваемого в коррупции и отстраненного от должности руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова с возможным залогом в размере 100 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов США).

В суд Насирова доставили на носилках из-за плохого самочувствия еще 5 марта, но представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), ссылаясь на выводы медиков, заявили, что состояние подозреваемого позволяет ему участвовать в рассмотрении дела. С вечера минувшего воскресенья под стенами суда проходила акция протеста, участники которой – ряд депутатов Верховной Рады и несколько сот активистов – требовали избрать меру пресечения Насирову. Все это время протестующие блокировали выходы из здания, где оставался высокопоставленный чиновник.

Роману Насирову инкриминируют "злоупотребление властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Следствие утверждает, что действия руководителя фискальной службы привели к убыткам государства в размере около 2 миллиардов гривен (более 70 миллионов долларов США).

По данным НАБУ, на протяжении 2015-2016 годов Насиров принял ряд безосновательных решений о рассрочке рентных платежей для компаний, связанных с так называемыми "газовыми схемами" обвиняемого в коррупции бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. С прошлого года он скрывается от следствия за границей.

Сам Насиров считает, что его пытаются сделать "козлом отпущения" и убежден, что "подозрения в его адрес будут разбиты вдребезги".

В своей электронной декларации высокопоставленный чиновник указал миллионы наличности в гривнах и долларах, дорогие автомобили и недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом. Все это, уверяет Насиров, он заработал, занимаясь бизнесом до прихода на государственную службу.

Оппозиционные депутаты Верховной Рады неоднократно требовали отставки главы ГФС, публично обвиняя его в прикрытии взяточничества на таможне и причастности к схемам по уклонению от уплаты налогов.

Для созданных после смены власти на Украине при содействии западных структур Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры доведение до конца расследования в отношении Романа Насирова является делом чести. Первый судебный процесс против этого высокопоставленного чиновника, если, конечно, он состоится, говорят в Киеве, должен показать оказывающему Украине финансовую помощь Западу, что в стране набирает обороты борьба с коррупцией.