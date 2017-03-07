Глава РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом сообщил ТАСС 7 марта глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

В декабре прошлого года Анцелиович в интервью New York Times признала, что на протяжении ряда лет российские власти осуществляли и прикрывали масштабные мероприятия, связанные с употреблением допинга спортсменами-олимпийцами из России. РУСАДА позднее обвинило издание в том, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики, Московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Министерства спорта, в котором говорилось, что в России существует государственная система сокрытия употребления допинга. После отчета WADA приостановило действие аккредитации РУСАДА.

Из-за допингового скандала российские легкоатлеты были отстранены от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Команду России также не допустили до Паралимпиады.

На днях президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Он призвал прислушаться к заявлениям Всемирного антидопингового агентства. При этом предположения о существовании системы поддержки допинга на государственном уровне он категорически отверг.

7 марта правительство России выделило на борьбу с допингом 1,6 миллиарда рублей.



