Освобождение Евгении Чудновец

В Нижнем Тагиле из колонии вчера поздно вечером освободили осужденную за репост видеозаписи воспитательницу Евгению Чудновец. Сначала гражданский супруг Евгении Андрей Мясников и пресса в течение пяти часов гадали возле КПП нижнетагильской колонии, успеет ли курьер привезти решение об отмене приговора. Затем Евгению внезапно вывезли с территории на гражданской машине. Адрес, по которому можно забрать жену, Андрею Мясникову сообщили по телефону, попросив не контактировать с журналистами. Сама Евгения в первые минуты на свободе тоже была неразговорчива. Известно, что в ближайшее время она даст пресс-конференцию.