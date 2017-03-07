США начали развертывание элементов ПРО в Южной Корее

Соединенные Штаты начали развертывание первых элементов передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее (THAAD) во вторник после того, как Северная Корея провела испытание четырех баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского командования США.

«Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашний запуск нескольких ракет, подтверждают лишь благоразумность решения нашего альянса в прошлом году о развертывании THAAD в Южной Корее», - заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис.

Этот шаг США, вероятно, углубит конфликт между Южной Кореей и Китаем, который считает, что развертывание THAAD разрушает баланс региональной безопасности.

Четыре баллистических ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали в море с северо-западной стороны Японии, вызвав возмущение Сеула и Токио. Пхеньян пообещал возмездие за военные учения США и Южной Кореи, которые рассматривает в качестве подготовки к войне. Cеверокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ун лично контролировал запуск ракет, которые могут нанести удар по американским базам в Японии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили запуски ракет со стороны КНДР во время телефонного разговора во вторник.

«Япония и США подтвердили, что последние северокорейские запуски ракет явно противоречат резолюциям ООН и являются явной провокацией против регионального и международного сообщества», - сказал Абэ журналистам.