Власти Петербурга не согласовали марш в защиту города, который организаторы планировали провести 19 марта на Марсовом поле. Об этом накануне вечером сообщило издание "Деловой Петербург".

В Комитете по законности и правопорядку городской администрации заявителей уведомили, что на время, которое они запросили для проведения митинга, уже согласовано другое мероприятие. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский написал у себя в Фейсбуке, что оно организовано администрацией Центрального района и нигде не анонсировалось.

"Марш в защиту Петербурга" предложили перенести на север города.

Мероприятие планировалось посвятить таким проблемам города, как передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, ситуация с Российской национальной библиотекой и застройка в районе Пулковской обсерватории.