В Анталье военные США, Турции и РФ обсуждают действия против ИГ

Начальники штабов вооруженных сил Турции, России и США встречаются сегодня на юге Турции на фоне успехов коалиции, возглавляемой США, в борьбе против исламистских боевиков в Сирии и Ираке.

Хулуси Акар, Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов обсудят в Анталье последующие этапы в борьбе против группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в Сирии, где Турция активизирует свои усилия против боевиков.

"На встрече обсуждаются общие вопросы, касающиеся региональной безопасности, в частности, Сирии и Ирака", – заявили турецкие военные, не вдаваясь в детали.

Турция, Россия и США ведут борьбу с исламистами, хотя и поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. Напряженность сохраняется и в отношении позиции Турции к участию сирийских курдских ополченцев в этой борьбе.

Москва подтвердила факт встречи. В заявлении Министерства обороны РФ говорится: "Совместное обсуждение вопросов безопасности в Сирии и Ираке планируется".

Встреча в Анталье происходит в то время, когда иракские войска при поддержке с воздуха возглавляемой США коалицией наращивают широкомасштабную операцию, направленную на возвращение города Мосул в Ираке.