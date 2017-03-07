В Омске власти из-за нехватки денег погасили Вечный огонь

В Омске власти из-за нехватки денег в городском бюджете решили погасить Вечный огонь. Об этом сообщает "Омск-информ". Теперь, по данным интернет-издания, мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны будет работать только 17 дней в году.

Вечный огонь в Омске был зажжен в мае 2015 года. На тождественной церемонии присутствовал губернатор Омской области Виктор Назаров. Как сообщает "Омск-информ", глава региона тогда заявил, что Вечный огонь в городе "будет гореть всегда, напоминая о том, что наши деды и отцы отдали жизнь за нас".