Активистка "НОД" призвала создать движение в поддержку Ле Пен

Активистка так называемого "Национально-освободительного движения" Мария Катасонова призвала создать всемирное движение "Женщины за Марин" – в поддержку кандидата в президенты Франции от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

В видеоролике на Youtube Катасонова на фоне портретов Владимира Путина и Ле Пен утверждает, что победа Ле Пен станет "победой свободных людей над политиками, предавшими интересы своего народа".

Катасонова известна как автор стилизованного тройного портрета Владимира Путина, Марин Ле Пен и президента США Дональда Трампа.

Эти три политика, как утверждает активистка, "принесут миру мир".

Лидер "Национального фронта" неоднократно выступала за снятие санкций с России, а также за пересмотр участия Франции в ЕС и НАТО.

Марин Ле Пен, по опросам, имеет все шансы выйти во второй тур выборов президента Франции, однако во втором туре уступает своим конкурентам.