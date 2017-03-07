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Новости

Активисты потребовали расследовать нападение на депутата в Ступине

Автомобиль МВД, иллюстративное фото

Автомобиль МВД, иллюстративное фото

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Движение "Открытая Россия" провело у здания управления полиции по Московской области серию одиночных пикетов с требованием расследовать нападение на оппозиционного депутата Николая Кузнецова в подмосковном Ступине.

На сайте движения сообщается, что после этого активистов пригласили на встречу с начальником управления МВД, который потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело о нападении на депутата.

Неизвестные избили Николая Кузнецова 28 февраля. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Потерпевший связывает избиение с недавней публикацией в газете "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих расследований о коррупции в Ступине.

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