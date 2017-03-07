Парламент Венгрии принял закон о зонах содержания беженцев на границе

Парламент Венгрии принял закон о создании на границе с Сербией и Хорватией специальных зон, где будут содержаться прибывающие в страну мигранты в период рассмотрения их заявок на получение убежища. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.



Эта мера была одобрена большинством депутатов: за нее проголосовали 138, против – шесть, воздержались 22 парламентария. Зоны для содержания мигрантов на границе в Венгрии существовали ранее. Однако они были упразднены в 2013 году под давлением Европейского союза и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мигрантам не будет разрешаться передвигаться по Венгрии во время нахождения в лагерях, если только они не захотят вернуться в Сербию. Лагеря будут строиться из контейнеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что это законодательство является ответом на недавние теракты, устроенные в Европе, как считается, мигрантами. Орбан заявил на церемонии принятия присяги новыми пограничниками (которых называют пограничными охотниками), что Венгрия может рассчитывать только на свои силы и находится в осаде.

После вступления закона в силу всех мигрантов и беженцев, находящихся на территории страны нелегально, будут отправлять в специальные "транзитные зоны", расположенные на границах с Сербией и Хорватией. Там им предстоит ожидать решения о предоставлении убежища.