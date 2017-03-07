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Новости

Евросоюз усилит контроль на внешних границах Шенгенской зоны

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

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Совет Европейского союза принял постановление об ужесточении паспортного контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета.

Поправка обязывает государства-члены ЕС проводить систематические проверки в отношении всех лиц, въезжающих и выезжающих, включая тех, кто имеет право безвизового проезда, и граждан Евросоюза. Контроль будет ужесточен на наземных пограничных пунктах, терминалах, вокзалах и аэропортах. Проверки будут проводиться на предмет присутствия данных людей в Шенгенской базе данных (SIS) и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола.

Это решение является важным инструментом для борьбы с террористической угрозой в Европе и повышении безопасности граждан, говорится в заявлении. Постановление должно вступить в силу через 20 дней после подписания.

Поправки были предложены Еврокомиссией в декабре 2015 года после усиления террористической угрозы.

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