Евросоюз усилит контроль на внешних границах Шенгенской зоны

Совет Европейского союза принял постановление об ужесточении паспортного контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета.

Поправка обязывает государства-члены ЕС проводить систематические проверки в отношении всех лиц, въезжающих и выезжающих, включая тех, кто имеет право безвизового проезда, и граждан Евросоюза. Контроль будет ужесточен на наземных пограничных пунктах, терминалах, вокзалах и аэропортах. Проверки будут проводиться на предмет присутствия данных людей в Шенгенской базе данных (SIS) и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола.

Это решение является важным инструментом для борьбы с террористической угрозой в Европе и повышении безопасности граждан, говорится в заявлении. Постановление должно вступить в силу через 20 дней после подписания.

Поправки были предложены Еврокомиссией в декабре 2015 года после усиления террористической угрозы.

