Церковная комиссия: бюст Николая II в Симферополе не мироточит

Бюст императора Николая II рядом со зданием российской прокуратуры в Симферополе не мироточит. К такому выводу пришла комиссия священнослужителей Симферопольской и Крымской епархии после осмотра монумента, сообщает агентство "Интерфакс".

Члены комиссии порекомендовали священнику часовни продолжить наблюдение за бюстом и немедленно сообщить, если что-то изменится.

О том, что бюст Николая II мироточит, заявила в эфире телеканала "Царьград" бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, депутат Наталья Поклонская. По ее словам, о чуде ей сообщили сотрудники прокуратуры, а произошло оно в годовщину отречения императора от престола. О мироточении также рассказал смотритель часовни, построенной отчасти на средства ведомства и открытой в 2016 году.

Сама Поклонская неоднократно подчеркивала свое особое отношение к Николаю II. В частности, она дважды требовала от Генпрокуратуры проверить еще не вышедший фильм Алексея Учителя о взаимоотношениях императора с балериной Матильдой Кшесинской, назвав его вмешательством в частную жизнь.