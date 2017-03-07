Палата лордов Великобритании рассмотрит билль о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет добиваться того, чтобы законопроект о начале процедуры выхода из состава Евросоюза (Brexit) был принят без поправок обеими палатами парламента. Об этом заявил представитель премьер-министра, на которого ссылается Рейтер.

По его словам, это простой законопроект, в котором обозначена только одна цель - дать правительству полномочия ввести в действие статью 50 (Лиссабонского договора о ЕС). Статья формально запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза и дает возможность начать переговоры с Брюсселем об условиях выхода. Ранее Тереза Мэй пообещала, что введет ее в действие до конца нынешнего марта.



Во вторник Палата лордов рассмотрит билль о Brexit в заключительном, третьем, чтении. Как ожидается, по итогам сегодняшнего обсуждения в палате законопроект будет вновь изменен. Велики шансы на то, что большинство членов верхней палаты парламента Великобритании одобрят поправку, которая вынудит премьер-министра Мэй вынести на обсуждение членов парламента итоговое соглашение между Великобританией и ЕС. В случае, если прогнозы подтвердятся и поправка будет принята, то она станет уже вторым изменением, которое лорды внесут в законопроект.