В Светогорске корреспондентов "Сноба" задержали сотрудники ФСБ

Сотрудников издания "Сноб" выдворяют из Светогорска, где накануне задержали ЛГБТ-активистов.

Сотрудники ФСБ ждали корреспондента Игоря Залюбовина и фотографа Владимира Яроцкого у подъезда дома, в котором журналисты сняли квартиру на время командировки. Их доставили в отделение, оформили дело о нарушении пограничного режима и предписали покинуть город.

В сообщении "Сноба" говорится, что журналисты собирались подготовить материал о повседневной жизни города.

Накануне полиция и ФСБ выдворили из Светогорска, расположенного у границы с Финляндией, шестерых ЛГБТ-активистов и корреспондентку "Дождя". Они приехали после того, как мэр города Сергей Давыдов заявил, что в нем не было и нет никаких геев.