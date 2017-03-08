День сексиста

Русская женщина – это отдельное явление, так утверждает российская культура и зарубежный матримониальный опыт, но можно посмотреть на историю женского вопроса с другой стороны. Терпением и мужеством отличаются героини не только русских народных сказок, хотя распределение ролей обескураживало еще в детстве: почему Василиса Премудрая, а Иван-дурак? Но даже если оставить в стороне традиционные детские тексты, которые сегодня далеко не все и читают, все равно останется стереотип – девочка – нежное создание, мальчик – защитник, выступающий с позиции силы.

Любопытно, что "нежное создание" во взрослой жизни ожидают домашняя работа, воспитание ребенка и забота о нем, а также экономическое поддержание семьи, как правило, на равных с мужчиной, а то и вовсе без его участия. От "сильного пола" в нынешних обстоятельствах силы как раз и не требуется, скорее, наоборот - умение мягко решать конфликты.

Можно ли считать женщин слабым полом? Отвечают студентки МГПУ

Наверное, как и в сказках, в трансляции стереотипов заложен не только прямой, но и тайный замысел, однако диссонанс между ожиданиями и реальной жизнью, похоже, никого не смущает – молодые девушки стремятся покрепче встать на ноги и одновременно продолжают лелеять мечту о сильном плече. Притом, что реальность в большинстве случаев демонстрирует иную модель поведения – жена, как может, поддерживает мужа, одновременно таща воз семейных и финансовых проблем. Как будто существует такой общественный договор, доставшийся с советских времен: семья – ячейка общества, и ее нельзя разрушать, чтобы общество не развалилось.

женщины относились к отсталым, темным слоям населения

Удивляет в этой ситуации терпение российских женщин, которые, действительно, одними из первых получили право на самореализацию. На первых советских плакатах и постерах молодая пролетарка завязывает платок не под подбородком, как раньше, а на затылке, по-новому – в знак освобождения, и изображается без детей, как самостоятельная личность. Правда, поскольку женщины относились к отсталым, темным слоям населения, вся мощь идеологии обрушилась именно на них. Более того, женщина должна была стать агентом партии в собственной семье, если муж не проявлял должного энтузиазма. Впрочем, демографическая ситуация в стране вскоре потребовала вернуться к традиционным ценностям – и в 30-егоды появляются плакаты с обнаженной грудью кормящей матери, то есть государство вменяет материнство как общественную обязанность.

Однако гражданские права были получены и закреплены Конституцией, а вместе с ними и "двойная ноша", семейная и производственная, которую российские женщины беспрекословно несут по сей день. И даже праздник, который изначально отмечался как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, превратился в "женский" (как в бане) день, языческий "праздник весны".

Гендерный контракт

Ирина Тартаковская, социолог:

- Это давняя история, что мужчина должен обеспечивать семью. Представление о том, что может быть и не так, начало складываться где-то во второй половине ХХ века, и далеко не во всех странах, не во всех культурах. Само по себе оно означает очень серьезное переосмысление гендерных отношений, гендерного контракта, как говорят социологи. Потому что, если мужчина не обеспечивает семью, если он просто вносит какой-то вклад, то возникает ряд следствий. А так ли нужна семья? Или все-таки семья нужна, но распределение обязанностей, распределение власти должно быть другим? Кроме того, современная жизнь - это очень конкурентная жизнь, она связана с постоянной борьбой. И те девушки, которые надеются на то, что им не придется самим ввязываться в эту борьбу, рассчитывают на мужчин, поскольку есть такой исторический опыт.

В среднем женщины в России зарабатывают примерно две трети мужского заработка. Это, конечно, то, что называется "средняя температура по палате". Интересно, что эти показатели сейчас примерно такие же, какими были в советское время. Связано это с очень простым обстоятельством, что женщина все-таки не так давно существует на рынке труда даже в Советском Союзе. 100 лет - это не очень большой период в контексте всей мировой истории. Поэтому тот факт, что женщинам не удалось пока занять равную с мужчиной позицию, учитывая распределение обязанностей в семье, не так удивителен. На самом деле эта ситуация меняется все время, в разных сферах, хотя бы потому что существует борьба, конкуренция, в т. ч. между мужчинами и женщинами.

Кто должен зарабатывать?

- Я, наверное, уже лет 15 занимаюсь исследованием женщин-менеджеров, начиная с индустриальных менеджеров с советским и послесоветским опытом, и девушек, которые сегодня работают в корпорациях. Если в постсоветское время это были исключения, то сейчас их количество неуклонно увеличивается. Женщин все больше в советах директоров; их все больше на топовых позициях, очень много среди менеджеров среднего звена. И, что интересно, меняется психология. Если до последнего десятилетия женщина, сделавшая карьеру, как бы оправдывалась, говорила, что она занимается семьей, все успевает, то сейчас эта тема пропала. Кроме того, девушки предъявляют требования к своим партнерам. И закономерно, что чем больше девушка зарабатывает, тем более она уверена в себе. Тем легче она выходит из брака, если ее в этом браке что-то не устраивает. И никакого чувства вины! Нормально, что детьми занимается няня. Нормально, что много командировок. Такая жизнь, такая работа.

какое гражданское общество, такое и женское движение

Вообще женщин много, это большая половина человечества. И довольно естественно, если они широко представлены в органах управления. Потому что, помимо того, что их много, у них еще есть куча своих специфических интересов, связанных, например, с воспитанием детей, с обеспечением детей детскими учреждениями, например. Кстати, среди пожилых людей женщин больше. Поэтому довольно естественно, если в политике такое большое количество людей представлено соответствующим образом, чего в России мы не видим.

С другой стороны, маловероятно, чтобы какое-то женское движение опережало в своем развитии состояние гражданского общества в целом. Вот какое у нас гражданское общество со всеми его проблемами, давлением и т. д., такое и женское движение. Прежде всего, должны быть гражданские ценности и готовность их отстаивать, бороться за свои права. Это относится и к женщинам, и ко всем другим категориям населения. По мере того, как необходимость такой борьбы и активного участия будет нарастать, то, я думаю, присутствие женщины на общественной арене станет заметнее.

Женщины без границ

Мария Ефимова, заместитель председателя московского "Молодежного Яблока":

- Я с самого детства называла себя феминисткой. А выросла в маленькой городе во Владимирской области, где это слово считали либо ругательством, либо думали, что это такой стиль в одежде. Те, кто понимал, о чем речь, старались меня перевоспитать – повзрослеешь, мол, выйдешь замуж, передумаешь. Но я действительно не понимаю, почему молодые девушки мечтают о каком-то сильном мужчине, об опоре, в то время, как они сами способны быть тем самым сильным человеком, о котором мечтают.

Если бы они посмотрели вокруг, возможно, даже на свою собственную семью, они бы увидели огромное количество сильных, успешных, умных, талантливых женщин, которые могли бы достичь любых высот, если убрали бы границы, которые они сами же себе поставили. Мне кажется, что у нас в России все происходит как в романе Войновича "Москва 2042", когда сначала коммунизм - и все ходят без волос и в коротких штанах, а потом сразу православие, когда все обязаны ходить в платках. Здесь очень сильно влияние общественных стереотипов и пропаганды, которую сейчас активно продвигают депутаты и сенаторы вроде Елены Мизулиной.

отец семейства совершит подвиг - приготовит завтрак

Конечно, многое зависит от государственной политики и оттого, что мы видим мало примеров успешных и счастливых женщин, которые отказываются от традиционной роли. Я думаю, что эту тенденцию не так сложно изменить, если изменить политическую ситуацию в целом, хотя молодые люди в политику идут довольно редко. Не потому, что они не понимают, что происходит в России, они, напротив, отдают себе отчет, что, возможно, им придется посвятить всю свою жизнь для достижения цели, которую фактически, может быть, и невозможно достичь.

Здесь очень нужны активные женские организации. Потому что в Финляндии, где нет гендерного квотирования, в парламенте около 40% женщин, и это происходит за счет того, что внутри политических партий работают гендерные организации. В России же около 15% женщин находятся в парламенте, и если посмотреть на них, мне кажется, это будет худшая реклама женщин в политике. Ведь они туда попали, собственно, как и все остальные депутаты, не благодаря своим личным достижениям, а благодаря связям, в том числе родственным.

Не случайно в России Международный день борьбы за права женщин, признанный ООН, отмечается как день сексиста, когда женщин поздравляют с тем, что они милые дамы, дарят им цветочки. Ожидается, что в этот день, единственный день в году, отец семейства приготовит завтрак, совершит такой подвиг. К сожалению, стереотипы сохраняются и в ближайшее время вряд ли что-то изменится.

Мода и свобода

Юлия Таратута, главный редактор сайта Wonderzine:

- Мы сразу отказались от идеи, что существует некий беспрекословный образец и ему нужно следовать. В нашем журнале речь идет не о модной тенденции, а исключительно о принятии себя, и о выборе. Например, мы сделали проект про право на седину - о женщинах, которые выбрали ношение седины как образ. То есть ты можешь красить волосы, а можешь не красить. И удивительно, как столкнулись люди разных поколений и разного мировоззрения. Потому что довольно сложно признать факт того, что красоты как таковой больше не существует, беспрекословной красоты.

Как менялся женский образ?

- Конечно, мы следим за модой, ведь мода - вещь общественная и отражает происходящее в мире: и агрессивность спора, и общую тревожность, и борьбу за права. Все это современная мода учитывает довольно жестко, поэтому мужские и женские коллекции "от кутюр" так смешиваются. И поэтому так сложно понять, где чья роль сегодня. Более того, само понятие роли уходит на второй план и нейтрализуется, как не самое важное.

Совершенно очевидно, что глянцевая модная индустрия по-своему реагирует на какие-то общественные подвижки. Например, история про самоидентификацию, про разность - абсолютно вся коммерческая индустрия так называемой красоты отражает эту тему на обложках, которыми пестрит Интернет. И сам факт, что глянец, который привык обращаться исключительно со стереотипной красотой, с безусловной моделью, стал говорить о социально важных вещах, о том, что женщины должны иметь право на гармонию без свиста вслед – это хороший знак нашего времени. Другое дело, что не все читательницы, даже склонные к женской либеральной повестке, умеют перекидывать мостик к общим вопросам. Ведь когда ты видишь нарушение либеральных ценностей в принципе, права женщин - лишь частное воплощение этой темы.



