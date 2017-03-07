Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинет пост председателя "Открытой России". Об этом в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор движения Тимур Валеев. В комментарии для РБК он отметил, что Ходорковский при этом сохранит за собой статус основателя организации, что позволит ему влиять на работу движения.

Новый руководитель "Открытой России", по словам Валеева, будет избран на конференции в середине апреля. Кандидаты на пост главы организации должны будут представить собственную стратегию развития, в том числе найти источники финансирования. "Мы понимаем, что общественная организация – это не фонд, раздающий гранты на все стороны, а сообщество людей, способных реализовывать самые разные проекты и умеющих найти на эти проекты ресурсы", – добавил Валеев.

"Открытая Россия" – общественное сетевое движение. Главной целью проекта, как указано на его сайте, является создание в России "правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека". Сам Ходорковский ранее заявлял, что одна из главных задач созданного им движения – обеспечение в России "спокойного перехода от авторитаризма".