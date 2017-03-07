Пентагон назвал действия ВМС Ирана "опасными и непрофессиональными"

Министерство обороны США подвергло критике Военно-морские силы Ирана, назвав их действия "опасными и непрофессиональными" – после двух инцидентов в Ормузском проливе на прошлой неделе. По словам официального представителя Пентагона, иранский фрегат приблизился к американскому кораблю класса Invincible 2 марта. Через несколько дней, 4 марта, несколько иранских канонерок подошли к тому же американскому кораблю и трём британским кораблям на расстояние 350-ти метров.

Представитель Пентагона отметил, что в обоих инцидентах американские моряки были вынуждены изменить курс, чтобы избежать столкновения из-за "опасного и непрофессионального поведения" иранских военных моряков.

Подобные сближения американских и иранских кораблей в водах Персидского залива происходят ежегодно по несколько раз. Предыдущий серьезный инцидент произошёл в январе, когда эсминец ВМС США три раза дал предупредительные залпы в сторону иранских быстроходных катеров.

Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании предупреждал, что накажет любой иранский корабль, который позволит себе провокационные действия по отношению к американским военным кораблям.