Гаага: Россия отрицает финансирование сепаратистов в Донбассе

В рамках второго дня слушаний по делу "Украина против России" в Международном суде ООН в Гааге представитель России Роман Колодник заявил, что причиной событий на востоке Украины стало "свержение власти" и "переворот", который состоялся в Киеве.

Другой представитель России Илья Рогачёв объяснил наличие вооружений у сепаратистов тем, что они захватили его с мест хранения оружия бывшей советской армии, которые находились в шахтах. Доказательства украинской стороны об использовании сепаратистами в Донбассе новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии, представитель России не прокомментировал.

Рогачёв также отверг обвинения в финансировании терроризма на востоке Украины. Представитель министерства иностранных дел России Григорий Лукьянец заявил, что именно Украина, а не Россия десятилетиями притесняла и подвергала дискриминации крымских татар.

Международный суд ООН в Гааге 6 марта начал рассмотрение иска Украины против России "о финансировании терроризма и расовой дискриминации". Киев требует привлечь Россию к ответственности за нарушение двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

В первый день рассмотрения иска Киев попросил суд ввести временные меры для России, которые должны защитить права украинских граждан. Также Киев просил суд признать, что Россия должна нести ответственность за "систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымско-татарской и украинских общин".

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Заседания будут проходить с 6 по 9 марта. Позиция Украины будет представлена 6 и 8 марта, России – 7 и 9 марта.