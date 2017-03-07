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Общество

Рерих, Мастер-банк и борьба за усадьбу

Обыск в здании Международного центра Рерихов

Обыск в здании Международного центра Рерихов

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Утром 7 марта здание музея Рериха было оцеплено силами полиции. На территорию музея зашли около 60 человек, в том числе бойцы ОМОН. Через несколько часов стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли около 200 экспонатов музея, в том числе и те, что были в составе экспозиции.

Изначально обыски связывали с прошедшей в 2016 году проверкой музея на экстремизм. Тогда вице-президент Центра Рерихов заявил, что таким образом Министерство культуры России оказывает давление на музей, чтобы забрать усадьбу Лопухиных, в которой он расположен.

Усадьба Центра Рерихов в Москве в день обыска, 7 марта 2017

Усадьба Центра Рерихов в Москве в день обыска, 7 марта 2017

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что обыски связаны с делом о мошенничестве и преднамеренном банкротстве Мастер-банка. "Следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество" УК РФ", – заявила Ирина Волк.

Следователи объясняют, что изъятые картины были приобретены на деньги экс-главы обанкротившегося в 2012 году банка, куплены на похищенные из банка деньги. Как сообщает ТАСС, речь идет о бывшем совладельце Мастер-банка Борисе Булочнике. Банкир был членом правления Центра Рерихов и финансировал восстановление усадьбы, в которой находится музей. На данный момент Булочник находится в международном розыске.

Во время обыска и изъятия картин в Центре Рерихов в Москве, 7 марта 2017 г.

Во время обыска и изъятия картин в Центре Рерихов в Москве, 7 марта 2017 г.

"Открытая Россия" приводит слова зам. директора Центра Рерихов Павла Журавкина: "Он (Следственный комитет. – РС) просто забирает картины, разрубили деревянные двери в музей. Никогда в России не было, чтобы разрубали двери в музей. Выемка картин музея из Нью-Йорка, из Нью-Йоркского музея, понимаете? Которые приехали сюда. Это полное разорение музея, почти 200 произведений, 150 рисунков, остальное картины. Министерство культуры на протяжении нескольких лет пытается забрать усадьбу у Международного центра Рерихов, который создал этот музей. Основан музей на наследии Святослава Николаевича Рериха. Сейчас по надуманным поводам, не сумев в усадьбе нас выселить, они инициировали, собственно...

И в это время, когда сегодня должен посол Индии приехать, они показывают вот такую вот картинку. То есть это разрушение организации. Крупнейшая общественная организация сохранения культурного наследия".

Во время обыска и изъятия картин в Международном центре Рерихов в Москве, 7 марта 2017

Во время обыска и изъятия картин в Международном центре Рерихов в Москве, 7 марта 2017

Научный сотрудник Центра Рерихов Николай Коротков был недалеко от музея, когда полиция приступила к обыску.

– В девять часов утра на территорию музея зашли около семидесяти человек. Меня задержали на улице, проводили в музей, посадили на кресло, и сотрудник ОМОН сказал мне сидеть там. Потом начались обыски, полиция пыталась дать нам на подпись какие-то документы, но руководства на работе еще не было. Я не знаю, что это были за документы. Насколько мне известно, сейчас изымают картины работы Николая Рериха и Святослава Рериха. Еще утром сюда привезли главного хранителя коллекции – ее забрали из квартиры.

– По какому принципу изымались картины? Забирают ведь не все, что у вас выставлены.

– Это мне неизвестно. Забрали около двухсот картин, может, даже больше. Часть из них были сняты с экспозиции.

– Эти обыски могут быть связаны с проверкой центра Рерихов на экстремизм в прошлом году?

– Да, нас проверяли на экстремизм, но никакой экстремистской деятельности обнаружено не было. У нас проверили абсолютно все. Сейчас у нас и за здание и за коллекцию идут суды. За прошлый год у нас было около четырнадцати прокурорских проверок одна за другой, – сказал Радио Свобода Николай Коротков.

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