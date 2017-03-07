Рерих, Мастер-банк и борьба за усадьбу

Утром 7 марта здание музея Рериха было оцеплено силами полиции. На территорию музея зашли около 60 человек, в том числе бойцы ОМОН. Через несколько часов стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли около 200 экспонатов музея, в том числе и те, что были в составе экспозиции.

Изначально обыски связывали с прошедшей в 2016 году проверкой музея на экстремизм. Тогда вице-президент Центра Рерихов заявил, что таким образом Министерство культуры России оказывает давление на музей, чтобы забрать усадьбу Лопухиных, в которой он расположен.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что обыски связаны с делом о мошенничестве и преднамеренном банкротстве Мастер-банка. "Следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество" УК РФ", – заявила Ирина Волк.

Следователи объясняют, что изъятые картины были приобретены на деньги экс-главы обанкротившегося в 2012 году банка, куплены на похищенные из банка деньги. Как сообщает ТАСС, речь идет о бывшем совладельце Мастер-банка Борисе Булочнике. Банкир был членом правления Центра Рерихов и финансировал восстановление усадьбы, в которой находится музей. На данный момент Булочник находится в международном розыске.

"Открытая Россия" приводит слова зам. директора Центра Рерихов Павла Журавкина: "Он (Следственный комитет. – РС) просто забирает картины, разрубили деревянные двери в музей. Никогда в России не было, чтобы разрубали двери в музей. Выемка картин музея из Нью-Йорка, из Нью-Йоркского музея, понимаете? Которые приехали сюда. Это полное разорение музея, почти 200 произведений, 150 рисунков, остальное картины. Министерство культуры на протяжении нескольких лет пытается забрать усадьбу у Международного центра Рерихов, который создал этот музей. Основан музей на наследии Святослава Николаевича Рериха. Сейчас по надуманным поводам, не сумев в усадьбе нас выселить, они инициировали, собственно...

И в это время, когда сегодня должен посол Индии приехать, они показывают вот такую вот картинку. То есть это разрушение организации. Крупнейшая общественная организация сохранения культурного наследия".

Научный сотрудник Центра Рерихов Николай Коротков был недалеко от музея, когда полиция приступила к обыску.

– В девять часов утра на территорию музея зашли около семидесяти человек. Меня задержали на улице, проводили в музей, посадили на кресло, и сотрудник ОМОН сказал мне сидеть там. Потом начались обыски, полиция пыталась дать нам на подпись какие-то документы, но руководства на работе еще не было. Я не знаю, что это были за документы. Насколько мне известно, сейчас изымают картины работы Николая Рериха и Святослава Рериха. Еще утром сюда привезли главного хранителя коллекции – ее забрали из квартиры.

– По какому принципу изымались картины? Забирают ведь не все, что у вас выставлены.

– Это мне неизвестно. Забрали около двухсот картин, может, даже больше. Часть из них были сняты с экспозиции.

– Эти обыски могут быть связаны с проверкой центра Рерихов на экстремизм в прошлом году?

– Да, нас проверяли на экстремизм, но никакой экстремистской деятельности обнаружено не было. У нас проверили абсолютно все. Сейчас у нас и за здание и за коллекцию идут суды. За прошлый год у нас было около четырнадцати прокурорских проверок одна за другой, – сказал Радио Свобода Николай Коротков.