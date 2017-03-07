WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ о взломах смартфонов

Сайт WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ о работе над взломами смартфонов и телевизоров Samsung. WikiLeaks отмечает особое внимание ЦРУ к операционной системе iOS, так как она популярна среди политических, дипломатических и бизнес-элит.

WikiLeaks утверждает, что ЦРУ умело перехватывать сообщения мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до того, как они были зашифрованы. По данным организации, ЦРУ научилось получать информацию с камер и микрофонов смартфонов, а также с телевизоров Samsung.

По сведениям WikiLeaks, хакерский центр ЦРУ находится во Франкфурте-на-Майне. Специалисты работают там под видом дипломатов, говорится в публикации. Опубликованные документы были добыты WikiLeaks из закрытой сети Центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли.