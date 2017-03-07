ЕСПЧ присудил россиянину 36 тысяч евро за издевательства в детском саду

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить жителю Санкт-Петербурга 36 тысяч евро за издевательства в детском саду, которым он подвергся в 2005 году. Из них 25 тысяч – в качестве компенсации морального ущерба и 8 тысяч евро – за издержки. Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщает Комитет по предотвращению пыток, который представлял интересы несовершеннолетнего, речь идет о молодом человеке 2001 года рождения. Весной 2005 года его родители заметили, что он стал нервным и не хотел посещать детский сад №42 в Санкт-Петербурге.

Впоследствии выяснилось, что воспитательницы детского сада издевались над детьми. В частности, за отказ спать во время тихого часа некоторых детей укладывали за пределами спальни, иногда применяли к ним физическую силу. К четверым сотрудницам применили дисциплинарное наказание.

В 2006 году мать ребенка обратилась в прокуратуру, но уголовное дело "за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" возбудили только в 2009 году, а позже прекратили за отсутствием состава преступления. В связи с этим в 2013 году родители ребенка подали жалобу в ЕСПЧ.

