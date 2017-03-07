Когда в каждом городе будет Немцов мост?

За последние два года сотрудники "Гормоста" уничтожали мемориал Бориса Немцова 70 раз.

Мемориал возник на Большом Москворецком мосту, где в феврале 2015 года был застрелен политик.

Пресс-служба "Гормоста" в комментарии интерфаксу сообщила о причинах ликвидации мемориала:

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».

В просьбе активистов "Солидарности" установить мемориальную доску власти отказывают, ссылаясь на некий регламент, который утверждает, что мемориальная табличка может быть установлена лишь по прошествии десяти лет с момента убийства.

Обсуждают политик Михаил Шнейдер, гражданский активист Андрей Маргулёв, правозащитник Полина Немировская, исполнительный директор Фонда Бориса Немцова Ольга Шорина и архитектор Евгений Асс.

Ведущий –​ Владимир Кара-Мурза-старший.