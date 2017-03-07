Когда в каждом городе будет Немцов мост?

Обсуждают Михаил Шнейдер, Андрей Маргулёв, Полина Немировская, Ольга Шорина и Евгений Асс.
За последние два года сотрудники "Гормоста" уничтожали мемориал Бориса Немцова 70 раз.
Мемориал возник на Большом Москворецком мосту, где в феврале 2015 года был застрелен политик.
Пресс-служба "Гормоста" в комментарии интерфаксу сообщила о причинах ликвидации мемориала:
«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».
В просьбе активистов "Солидарности" установить мемориальную доску власти отказывают, ссылаясь на некий регламент, который утверждает, что мемориальная табличка может быть установлена лишь по прошествии десяти лет с момента убийства.
Обсуждают политик Михаил Шнейдер, гражданский активист Андрей Маргулёв, правозащитник Полина Немировская, исполнительный директор Фонда Бориса Немцова Ольга Шорина и архитектор Евгений Асс.
Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.
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