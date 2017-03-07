Западные СМИ: журналисты из России "пытались подкупить" двух шведов

Двое жителей стокгольмского пригорода Ринкебю, где в феврале произошли волнения иммигрантов, рассказали датской радиостанции Radio24syv, что их якобы пытались подкупить российские журналисты. По словам молодых людей, к ним подошла съемочная группа и предложила деньги, чтобы те "что-нибудь сделали" на камеру. Radio24syv уточняет, что речь идет об инсценировке беспорядков. Редактор датской радиостанции рассказала американскому интернет-изданию Huffington Post, что инцидент произошел на следующий день после массовых беспорядков в Ринкебю, то есть, вероятно, 22 февраля.

Как сообщает "Немецкая волна", опубликовавшая сводный материал на основе данных других СМИ, молодые люди попросили не называть их настоящих имен. Они не знают, журналисты какого канала с ними разговаривали, но предполагают, что они были из России, потому что слышали, речь, похожую на русский язык. Молодые жители Стокгольма утверждают, что не собирались выполнять просьбу журналистов. Однако, когда подошли полицейские, то репортёры заявили им, что молодые люди якобы сами вымогают у них деньги за инсценировку беспорядков.

Пресс-секретарь стокгольмской полиции Матс Эриксон заявил шведскому изданию Aftonbladet, что в правоохранительных органах слышали сообщения о якобы попытке подкупа молодежи со стороны российских журналистов, однако не могут этого подтвердить. Некоторые шведские издания перепечатали информацию датской радиостанции, добавив, что репортажи из стокгольмских пригородов появились в последнее время в ряде российских СМИ.