Рассказ Людмилы Петрушевской "Глюк" проверяют члены совета при РПЦ

Несколько членов Общественного совета при Красноярской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) проверяют рассказ "Глюк" Людмилы Петрушевской на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Кольта.ру.

В Общественном совете возмущены тем, что "Глюк" входит в сборник серии "Юношеская библиотека" с возрастным маркером 12+, сообщает sib.fm.

Член Общественного совета доктор юридических наук Николай Цуканов считает, что рассказ Петрушевской может попасть под статью о пропаганде наркотических средств. Другой член общественного совета, ректор Красноярского педагогического института Валерий Ковалевский готов провести экспертизу рассказа, результаты которой могут быть направлена в Министерство образования и науки России.

Окончательное решение члены совета намерены принять в конце марта на заседании, которое пройдёт под председательством депутата Госдумы Виктора Зубарева.