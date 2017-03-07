Франсуа Фийон: новые сложности на пути к президентским выборам

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от правых и центристов, в 2013 году получил ссуду в 50 тысяч евро от владельца финансовой группы FIMALAC миллиардера Марка Ладре де Лашарьера. Как сообщает издание Canard Enchaîné, Фийон не указал эту сумму в декларации о доходах, что обязан был сделать по закону. По утверждению адвоката Фийона, ссуда была полностью возвращена кредитору.

Ладре де Лагарьер уже фигурировал в предыдущем скандале, связанном с Фийоном. Он является владельцем издания La Revue des deux Mondes, в котором с мая 2012 по декабрь 2013, как утверждается, фиктивно работала жена Франсуа Фийона Пенелопа – за более чем полтора года работы она опубликовала всего две заметки, получая при этом зарплату 5000 евро в месяц.

В понедельник 6 марта Франсуа Фийон, несмотря на грозящее ему уголовное преследование в связи с фиктивным трудоустройством жены, получил единогласную поддержку руководства партии "Республиканцы", от которой он выдвинут в президенты. В тот же день Ален Жюппе, которого призывали выставить свою кандидатуру вместо Фийона, окончательно отказался баллотироваться в президенты.