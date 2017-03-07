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Новости

Климкин – Тиллерсон: в Киеве отмечают, что США обещают поддержку

Павел Климкин (слева) и Рекс Тиллерсон

Павел Климкин (слева) и Рекс Тиллерсон

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил гарантию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что никаких "обменов" Украины в контексте решения других вопросов не будет. Климкин сообщил об этом журналистам после встречи с Тиллерсоном.

Глава МИД Украины сказал, что на встрече с Тиллерсоном шла речь о взаимодействии Киева и Вашингтона в ближайшем будущем в сфере противодействия российской агрессии. По словам Климкина, которые приводит украинское агентство УНИАН, "вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов".

Российское интернет-издание lenta.ru отмечает, что Государственный департамент США ранее заявил о преждевременности снятия санкций с России и намерении США достичь единой позиции по этому вопросу с Евросоюзом.

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