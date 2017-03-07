"Бавария" и "Реал" вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Бавария" в Лондоне выиграла у "Арсенала" 5:1. Голы забили: у "Баварии" – Левандовски , Роббен, Дуглас Коста, Видаль (2), у "Арсенала" – Уолкотт. Первый матч "Бавария" выиграла 5:1.

"Реал" в гостях выиграл у "Наполи" 3:1. Голы забили: у "Наполи" – Мартенс, у "Реала" – Рамос (2), Мората. В первом матче "Реал выиграл 3:1.

"Бавария" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.