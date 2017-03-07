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Общество

Ты не виновата

Ты не виновата
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0:04:29
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К Международному дню женской солидарности - видеоролик о домашнем насилии. Возможно, его будет нелегко смотреть, потому что прямую речь женщин-жертв (цитаты из социальных сетей) читают девочки. В семьях мужчин-насильников они являются самыми незащищенными фигурами и могут стать следующими жертвами, если общество будет молчать. Запись сделана с согласия родителей, которые считают свои семьи благополучными, а социальную проблему актуальной, и не побоялись показать дочерям, что испытывают взрослые женщины, попавшие в ситуацию физического и морального издевательства. Режиссер видео - Александр Расторгуев.

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