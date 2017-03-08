Во Франции браконьеры убили в зоопарке носорога

Во Франции в зоопарке парка Туари под Парижем браконьеры убили белого носорога и отпилили у него один из рогов. Об этом сообщает Би-би-си. Предположительно, это первый подобный инцидент в Европе.

Хотя в парке находились пятеро сотрудников и работала система видеонаблюдения, злоумышленники смогли проникнуть в вольер и трижды выстрелили в голову четырехлетнему носорогу. Забрать второй рог браконьерам по неизвестным причинам не удалось. Два других белых носорога в зоопарке не пострадали.

Стоимость килограмма рога носорога, который в некоторых странах, считается целебным, может достигать на черном рынке 60 тысяч долларов. По этой причине от рук браконьеров в дикой природе каждый месяц гибнут около 100 животных. Три из пяти видов семейства носороговых находятся на грани исчезновения.