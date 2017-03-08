В Вашингтоне вице-президент США Пенс принял минобороны Израиля

Вице-президент США Майк Пенс принял во вторник в Вашингтоне министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Краткое коммюнике об их встрече было опубликовано пресс-службой Белого дома, где и состоялась беседа американского и израильского представителей.

Пенс подчеркнул, что Америку и Израиль соединяют нерушимые узы дружбы, и подтвердил намерение Соединенных Штатов и впредь помогать вооруженным силам еврейского государства в сохранении качественного превосходства своей боевой техники.

Стороны также согласились с необходимостью отражать угрозы, исходящие от Ирана и его сателлитов, а также от террористических организаций, и рассмотрели пути укрепления сотрудничества армий обеих стран в противодействии общим опасностям.

Кроме того, на встрече обсуждались кризисная ситуация в Сирии и другие региональные проблемы.