Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Бальмонта

Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 марта, прочитал строки из стихотворения Константина Бальмонта "О, женщина, дитя, привыкшее играть".

"Женщина - с нами, когда мы рождаемся, / Женщина - с нами в последний наш час. / Женщина - знамя, когда мы сражаемся, / Женщина - радость раскрывшихся глаз", - процитировал Путин русского поэта Серебряного века и отметил, что выбрал эти стихи за образность и точность слов.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлениям женщин и, например, записать поздравления в стихах. "Напрямую", как пишет издание, рекомендации выполнил кировский губернатор Игорь Васильев. На торжественном мероприятии 6 марта он прочитал стихотворение своего сочинения: "У нас леса в России до небес/ И круче всех у нас дубы и клены/ В России все российское the best/ В России все родное просто клево".

По данным Росстата, в России живет 77 миллионов женщин (на 10 миллионов больше, чем мужчин).

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", около половины россиян (48 процентов) считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам. В стране по прежнему существует дискриминация граждан по половому признаку, заявляют правозащитники. Так, Россия находится на 120- месте по количеству женщин, занятых в органах власти, отставая даже от африканских и латиноамериканских стран. Среди женщин больше безработных, а уровень зарплат – ниже, несмотря на то, что россиянки чаще имеют высшее образование, чем их коллеги-мужчины.

В начале этого года в России был принят закон о декриминализации побоев в семье. При этом, по разным оценкам, 12–15 тысяч женщин в год погибают в результате домашнего насилия.