Глава МИД Китая: остановить эскалацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал остановить быструю эскалацию напряженности на Корейском полуострове и обратился с призывом к Северной Корее приостановить испытания ядерного оружия и ракет в обмен на отказ Соединенных Штатов и Южной Кореи от военных учений.

В кулуарах ежегодной сессии Всекитайского комитета народных представителей 8 марта Ван И предложил свое «приостановление приостановления», чтобы «разрядить надвигающийся кризис».

«Обе стороны похожи на два ускоряющихся поезда, идущих навстречу друг другу и ни одна из сторон не хочет уступить», - сказал он. «Вопрос в том, действительно ли обе стороны готовы к лобовому столкновению? Нашим приоритетом сейчас является вспышка красного света и применение тормозов в обоих поездах».

Пхеньян запустил четыре ракеты в сторону американских военных баз в Японии, чтобы выразить протест против ежегодных совместных военных учений, проводимых Сеулом и Вашингтоном. США ответили объявлением о начале развертывания новой системы противоракетной обороны, что вызвало тревогу не только в Северной Корее, но в Китае и России. Ван сказал, что необходим перерыв в военной эскалации, чтобы «выйти из дилеммы безопасности и вернуть стороны за стол переговоров».

