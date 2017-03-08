В Москве активистки вывесили баннер на одной из башен Кремля

В Москве у стен Кремля задержали активисток, которые вывесили баннеры на Угловой Арсенальной башне и недалеко от Вечного Огня, сообщает "Новая Газета".

Задержаны участницы акции Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева и Леда Гарина, фотограф Аркман Арден, а также корреспонденты "Новой газеты" Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их всех доставили в отделение полиции "Китай-город".

​На одном из баннеров, который вывесили задержанные девушки, было написано "200 лет мужчины у власти. Долой!", на другом – "Национальная идея – феминизм".