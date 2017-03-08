Активисты потребовали отклонить проект правил застройки Москвы

Более 100 инициативных групп, муниципальных депутатов и экспертов направили обращение на имя президента России Владимира Путина и генерального прокурора Юрия Чайки с требованием отменить проект правил землепользования и застройки Москвы.

В своем обращении активисты указывают, что предлагаемый Градостроительно-земельной комиссией Москвы проект содержит в себе многочисленные нарушения законодательства, в том числе недопуск граждан на слушания. Кроме того, по мнению активистов, проект приведет к "большей коррупции и массовому нарушению прав граждан". Всего под обращением собрано 102 подписи.

Проект правил землепользования и застройки был разработан московскими властями в 2016 году. На основе правил будет скорректирован Генеральный план Москвы, действующий до 2025 года. В декабре прошлого года публичные слушания по этой теме закончились скандалом и вызовом полиции.

