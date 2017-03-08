В США назначена дата слушаний о вмешательстве России в выборы

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет свое первое публичное слушание 20 марта о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Председатель комитета Девин Нунес заявил 7 марта, что он планирует провести серию публичных слушаний и призвал директора ФБР Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности адмирала Майка Роджерса выступить на первом слушании. Коми занимает центральное место в расследовании исполнительной властью предполагаемого вмешательства России в выборы.

Нунес заявил, что бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан и бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Салли Йейтс также в числе приглашенных.

«В настоящее время мы никого не собираемся привлекать к суду 20 марта», - сказал Нунес. «Но если понадобится, мы передадим в суд всю информацию, имеющую отношение к этому расследованию, если люди либо ... не захотят появляться, либо если соответствующие агентства не предоставят информацию, которую мы просим».