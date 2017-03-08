В Кабуле в результате нападения на госпиталь есть убитые и раненые

Не менее трех человек погибли и еще около шестидесяти получили ранения в результате нападения на госпиталь в Кабуле, передает агентство Reuters. Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, сообщает о пятнадцати погибших.

В Министерстве обороны Афганистана заявили, что один из нападавших был убит, а остальные двое – захвачены.

Нападение произошло в среду утром. Сначала на территории госпиталя Сардара Мухамамад Довудхана произошел взрыв, а затем в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по пациентам и работникам.

Афганские СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах.