СПЧ предложил запретить отправлять заключенных в отдаленные колонии

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил о необходимости срочных изменений в Уголовном кодексе и предложил запретить отправлять заключенных в колонии, находящиеся далеко от места их проживания.

Так Федотов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Россию выплатить 27 тысяч евро шести российским заключенным, которых направили отбывать наказание в отдаленные колонии. По словам Федотова, сейчас ученые и специалисты по праву разрабатывают концепции нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

7 марта ЕСПЧ удовлетворил жалобу шести российских заявителей, зафиксировав нарушение Россией статей о праве на частную и семейную жизнь и праве на справедливое судебное разбирательство Европейской конвенции по правам человека.

В конце февраля украинский активист Геннадий Афанасьев, осужденный в России по так называемому делу "крымских террористов" и помилованный в прошлом году президентом Владимиром Путиным, подал в Конституционный суд жалобу на нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которые позволяют отправлять российских заключенных в отдаленные колонии.

