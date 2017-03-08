Однажды в ГИТИСе-2

7 марта в ГИТИСе состоялся ученый совет, которого ждали с января. Заседание было посвящено "больной мозоли" – объединению продюсерского и театроведческого факультетов.

На мозоль, впрочем, предпочитали не наступать. Обсуждали все, что угодно, кроме объединения, которое ректор ГИТИСа считает уже состоявшимся. Педагоги искали формы выражения несогласия. Студенты недоумевали и протестовали.

Об объединении двух факультетов было объявлено 24 декабря 2016 года. Решение было принято на ученом совете, единогласно проголосовавшем "за".

Тут же поднялась волна студенческих протестов и возмущения преподавателей. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова, находившаяся в тот момент на больничном, выступила с критикой и выразила несогласие. Позже к ней присоединились другие преподаватели, настаивающие на пересмотре решения.

Вот атмосфера, в которой жил ГИТИС зимой этого года. Фильм из архива Радио Свобода.

В интервью Радио Свобода ректор ГИТИСа Григорий Заславский сказал, что считает свое решение – а это была его первая инициатива на посту ректора – взвешенным и обоснованным, поскольку современному театроведу необходимы продюсерские навыки – большинство театроведов работают на фестивалях. Продюсеры, в свою очередь, и вовсе нуждаются в хорошем театроведческом образовании.

Кроме того, Заславский говорил о застое на театроведческом факультете и необходимости его реформирования.

Профессор, ученый, театровед и выдающийся педагог Видас Силюнас посчитал подобные доводы неубедительными для объединения: "Нарочно скажу абсурдную вещь: в Высшей школе экономики застой, поэтому давайте объединим ее с Плехановским институтом".

О связи театроведения с современными практиками Силюнас отозвался следующим образом: "В этом есть свой резон. Но это делается совсем другими путями. Есть куда более надежные и правильные способы".

Другой российский театровед, педагог и шекспировед Алексей Бартошевич, преподающий в ГИТИСе, назвал объединение "слиянием гримеров и автотехников": "Объединение двух разных по направленности и смыслу профессий вне пределов всякой логики. Наша главная проблема – это стремление поставить науку о театре на современный уровень. Как развитие науки о театре может соединяться со слиянием двух факультетов? При чем тут продюсеры, если мы готовим историков театра? Либо мы готовим девочек для фейсбука, либо мы готовим ученых, историков театра".

На заседании ученого совета в ГИТИСе, состоявшемся 7 марта, съемочная группа Радио Свобода застала жаркие баталии.

Вопрос, объединять ли факультеты, не выносился на голосование в принципе – на данный момент решение об объединении факультетов, согласно позиции ректора Григория Заславского, основанной на голосовании предыдущего ученого совета, считается принятым.

Проголосовали за проект документа, составленного педагогическим коллективом (составители – Заславский, Бартошевич, Силюнас, Руднев, Пивоварова, Швыткой и др.). Проект подразумевал усовершенствование работы двух отдельных (а не объединенных) факультетов с помощью создания на каждом из факультетов рабочих групп. За принятие проекта проголосовали почти единогласно (при воздержавшемся Каменьковиче).

Бартошевич пытался настаивать на принятии поправки: чтобы, если рабочие группы сочтут нужным бессмысленность объединения, они имели бы право обратиться к Ученому Совету с просьбой об отмене декабрьского решения. Но его голос не был услышан.

"Давайте выслушаем Бартошевича из уважения! Это же наш Шекспир!" – призвал режиссер Евгений Каменькович. Однако ректор настоял на соблюдении регламента – никаких поправок после составления документа.

Голос Алексея Бартошевича, стал, по сути, единственным, произносящим слова об отмене слияния: больше никто из членов совета на эту тему не высказывался.

Заседание закончилось просьбой Бориса Любимова отпустить его с поста заведующего кафедрой истории театра России – просьба, впрочем, не имела отношения к истории с объединением, а касалась проблемы четырехлетнего образования, предложенного несколько лет назад, вместо пятилетнего.

​"Мы были против объединения и остались против", – сказал Силюнас после заседания, – мы проголосовали за то решение, в котором об объединении ничего не сказано. То есть, оно фактически указывает, что идея отодвинута в прошлое и совсем не обязательно будет продвигаться в будущем. Мы проголосовали за него как за разумный компромисс".

"Решение, объединившее факультеты, было принято в декабре довольно странным образом, когда почти никого из преподавателей театроведческого факультета не было, – добавляет Алексей Бартошевич, – поэтому я и пытался настаивать на том, чтобы рабочие группы имели право, если сочтут, что это объединение алогичным и бессмысленным, обратиться к Ученому Совету, с просьбой пересмотра декабрьского решения. А проект, который мы приняли – очень хороший. Другое дело, что текст его как бы не замечает идеи объединения".

О возможных причинах, побудивших ректора объединить факультеты, Бартошевич сказал так: "Возможно, это государственная политика. Цель простая – экономить деньги".

Ректор Григорий Заславский, похоже, доволен результатами Ученого Совета: "Важнее всего было запустить процесс преобразований, и он уже начался. Предложения Павла Руднева будут осуществлены уже в этом году. Бог с ним, с объединением факультетов. На данный момент объединение есть. Но сегодня на ученом совете мы решили следующее: все, что касается административного объединения, откладывается на некую перспективу. До того, пока не будут определены вопросы содержательного характера. И это правильно. А содержательные моменты уже предлагаются. И это, уж извините, я считаю своей огромной победой. Я когда шел сегодня на ученый совет, думал: если мое решение отменят – я проиграю? Или, если его не отменят, я выиграю? А потом понял, что выиграю в любом случае. Я уже выиграл".