В Киеве прошёл марш против насилия над женщинами

Сотни активистов вышли на улицы в центре Киева, требуя обратить внимание на дискриминацию женщин. Организаторы марша позиционируют его как шествие против насилия над женщинами.

Во время марша были задержаны четыре человека — один из них сказал, что пришел выразить несогласие с протестом. Нескольких участников акции облили зеленкой и кефиром. Накануне организаторы марша заявили, что получали угрозы в свой адрес.

8 марта в ряде стран мира отмечается Международный женский день. Институт национальной памяти Украины предложил отменить выходной в стране как коммунистический праздник.В ответ феминистские организации опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что этот день посвящён борьбе за права женщин.