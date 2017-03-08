В Британии спрогнозировали рост экономики, несмотря на Брекзит

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что экономику страны ожидает рост, несмотря на подготовку к выходу из Евросоюза. В среду Хэммонд представил парламенту первый бюджет страны со дня референдума, на котором британцы высказались за так называемый Брекзит.

По словам министра, растущая экономика предоставит "стабильную платформу" для переговоров с Брюсселем. В этом году британский ВВП увеличится на 2 процента, в то время как полгода назад аналитики предсказывали значительно более медленный рост. Хэммонд подчеркнул важность сокращения государственных займов, чтобы экономика Соединенного Королевства была готова к неопределенности, связанной с Брекзитом.

В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. После объявления результатов голосования курс фунта стерлингов резко упал на фоне опасений, что Брекзит надолго ослабит экономику Соединенного Королевства. Некоторые СМИ также сообщали, что ведущие британские банки покинут страну во время переговоров о выходе из ЕС.