В Петербурге гражданские активисты провели митинг в честь 8 марта

В Санкт-Петербурге активисты провели митинг в честь Международного женского дня. Акция, посвященная правам женщин, должна была пройти на Марсовом поле, но городские власти не согласовали ее под тем предлогом, что там с 9 утра до вечера будет идти другое массовое мероприятие. В связи с этим оппозиционеры провели прогулку, приуроченную к 8 марта.

По словам одного из организаторов, активистки петербургского отделения движения "Солидарность" Татьяны Сичкаревой, в России женщинам предстоит сделать еще очень много для защиты своих прав: бороться за принятие поправок ко многим законам, добиваться создания независимых кризисных центров, выступать против дискриминации женщин при приеме на работу и при оплате труда.

Вышедшие на прогулку активисты считают, что в России идет очередное наступление на права женщин – в частности, они очень негативно оценивают декриминализацию домашнего насилия и непрекращающиеся попытки реставрации патриархальных устоев, которые не оставляют женщине места в общественной жизни и порицают всякую гражданскую активность.

Задержания начались, как только "гуляющие" в фиолетовых платочках и с другой феминистской символикой собрались на Невском проспекте. Нескольких участников акции задержали за плакат с карикатурой на депутата Государственной думы Виталия Милонова. Когда колонна из примерно двухсот человек двинулась по направлению к Дворцовой площади, полицейские продолжили выхватывать девушек из толпы, что привело к потасовкам: подруги задержанных кидались на асфальт, устраивали свалку и не давали никого увести.

Яркая толпа пришла на Дворцовую площадь, где выступили музыканты, а потом девушки в фиолетовых платочках спели песню "Стены рухнут" с припевом "Давай разрушим эту тюрьму".

Накануне 8 марта активисты Российского социалистического движения провели свою акцию – расклеили в вагонах метро плакаты, рассказывающие о том, почему 8 марта женщинам не стоит дарить цветы, когда в обществе существует дискриминация по гендерному признаку, увольнение беременных, проституция и другие негативные явления, ущемляющие права женщин.

