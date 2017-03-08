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Новости

В Дагестане полицейский ранил троих коллег, открыв стрельбу в кафе

Архивное фото

Архивное фото

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В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам во время конфликта в одном из кафе в городе Кизилюрт. Были ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает "РИА Новости".

В настоящее время пострадавшие полицейские находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего МВД проводит служебную проверку. Причина конфликта пока неизвестна.

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