В Дагестане полицейский ранил троих коллег, открыв стрельбу в кафе

В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам во время конфликта в одном из кафе в городе Кизилюрт. Были ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает "РИА Новости".

В настоящее время пострадавшие полицейские находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего МВД проводит служебную проверку. Причина конфликта пока неизвестна.