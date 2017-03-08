"Боруссия" и "Барселона" вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Боруссия" в Дортмунде выиграла у "Бенфики" 4:0. Голы забили Обамеянг (3), Пулишич. Первый матч в Лиссабоне выиграла "Бенфика" 1:0.

"Барселона" на своем поле победила "Пари Сен-Жермен" 6:1. Голы забили: у "Барселоны" – Неймар (3), Кюрзава (автогол), Месси, Серхи Роберто, у "Пари Сен-Жермен" – Кавани. Первый матч в Париже "Пари Сен-Жермен" выиграл 4:0.

"Боруссия" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов