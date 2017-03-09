Суд отказался закрыть процесс по делу экс-губернатора Сахалина

Городской суд Южно-Сахалинска отказался проводить слушания по делу обвиняемого в коррупции бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина в закрытом режиме. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом ходатайство одного из свидетелей, предпринимателя Анатолия Осадчего о проведении допроса в закрытом режиме, судья удовлетворила. Ранее Осадчий пожаловался на звонки и смс-сообщения с угрозами в свой адрес. По версии следствия, предприниматель дал взятку в размере 12 миллионов рублей за предоставление права лова на рыбопромысловом участке.



Прокуратура, опасаясь давления на других свидетелей, просила суд сделать закрытым весь процесс по делу Хорошавина. Сам бывший губернатор и другие подсудимые настаивают на открытых слушаниях, так как считают, что следствие по делу велось незаконно.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. По версии следствия, губернатор и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов. Помимо Хорошавина подсудимыми по делу проходят бывший заместитель главы правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.