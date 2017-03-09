Арестованный по делу о взятке следователь СКР признал вину

Бывший старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России Александр Сорокин признал вину в получении взятки размером в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сорокин был задержан в декабре при получении денег и позже арестован на два месяца.Сорокин расследовал дело о выводе более двух миллиардов рублей из банка "БФГ-Кредит" накануне отзыва у него лицензии. По версии следствия, он пообещал одной из акционеров банка Тамаре Хорошиловой сменить её процессуальный статус со свидетеля на потерпевшую за 100 тысяч долларов. У Хорошиловой не было всей требуемой суммы. В итоге она решила, что её хотят обмануть, и написала заявление в ФСБ, отмечает "Коммерсантъ". Сорокин был задержан при передаче половины этой суммы адвокатом Хорошиловой.

Адвокат Сорокина Максим Пашков от комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении. В Следственном комитете расследование не комментируют.