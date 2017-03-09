Блогера Бориса Стомахина вновь поместили в штрафной изолятор

Бориса Стомахина, приговоренного к семи годам лишения свободы за публикации в интернете Бориса и находящегося в исправительной колонии №10 в Пермском крае, вновь поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщает сайт "ОВД-Инфо" со ссылкой на запись в Твиттере адвоката Виктора Корба. Причину ужесточения меры содержания он не называет.

В начале февраля Стомахина уже отправляли в ШИЗО за то, что он назвал вагоны, в которых перевозят заключенных "столыпинскими".

Руководство колонии добивается еще большего ужесточения режима содержания для Стомахина и перевода его в тюрьму для особо злостных нарушителей. 13 января суд должен был рассматривать представление администрации об этом, но представители колонии сами отозвали документы в связи с тем, что они были неправильно оформлены.

В апреле 2015 года Борис Стомахин был осужден за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям. Он себя виновным не признает.